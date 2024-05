People

Le marathon mode de Selena Gomez en promo pour "The Dead Don’t Die"

Selena Gomez est bien de retour. Alors qu’elle est en ce moment à New York, à l’occasion de la promo du film "The Dead Don’t Die" dans lequel elle joue, la chanteuse a effectué un véritable marathon mode. En seulement trois jours, elle a ainsi dégainé pas moins de six tenues différentes. Zoom sur ces looks du jour et du soir, à la pointe du style.