Janice Man est une actrice et mannequin primée qui brille dans les films au cinéma et à la télévision. Star du tapis rouge, elle a collaboré avec les plus grandes marques. Acclamée pour "Helios", "Cold War 2", "Sheep Without a Shepherd 2", "Lost in the Stars", elle a participé à des événements prestigieux tels que le festival du film de Shanghai, le festival du film de Hainan, les Hong Kong Film Awards, la semaine du film de Cannes au K11 MUSEA et bien d'autres encore.