Vous devez regarder le nouveau clip de Janelle Monáe

Hommes

Who's That Boy ? Timothée Chalamet

Si vous apprenez un seul nom durant les Oscars, ce sera le sien : Timothée Chalamet, qu’on découvre dans Call Me by Your Name de Luca Guadagnino, Lady Bird de Greta Gerwig et Hostiles avec Christian Bale. Portrait d’un jeune premier qui a déjà beaucoup d’étoiles sur sa couronne.