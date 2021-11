Et si on habillait son intérieur comme on accessoiriserait un look ?

Habiller son intérieur comme on accessoiriserait un look, c’est le pari de la marque italienne qui dévoile les nouveaux modèles de sa collection “Gucci Décor” dédiée à la maison. Au programme ? Meubles, accessoires et objets ultra-désirables à collectionner.