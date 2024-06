Pour accompagner vos longues journées et nuits d’été, quoi de mieux qu’une liste de pépites à aller chercher au plus vite chez votre libraire ? Le club de lexxture Reading is Sexy vous a préparé une sélection éclectique et rafraichissane de romans d'auteurs qui se racontent à travers l’amour, la vie et surtout l’amour de la vie.