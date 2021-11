Et si on s'endormait bercé par les voix de Kaia Gerber et Margot Robbie ?

Be Well

Comment récupérer une nuit d’insomnie en moins de 15 minutes ?

Déjà à la tête de sa propre marque de bijoux en or 18k baptisée Valkiers Jewellery et de sa marque lifestyle proposant surtout des bougies zen Sanui, l’influenceuse belge Sofie Valkiers continue de développer cette dernière avec comme mot clé : cocooning. Ca tombe bien, on en a justement besoin !