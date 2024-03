Beyoncé a annoncé le nom de son prochain album

Depuis un an, la facialiste Marine Guillou Doré nous reçoit rue de Beauce à Paris dans le Marais pour nous faire découvrir les soins du visage et du corps de façon manuelle issus de plusieurs protocoles d'excellence — formée par des experts reconnus dans le monde entier comme l’Authentique Kobido®, protocole de Shogo Moshizuki, le drainage et remodelage méthode Renata França et Martine de Richeville ou le Sculptural Face Lifting de Yakov Gershkovich. Ici pas de machine mais beaucoup de résultats.