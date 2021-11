Black Owned Everything : la nouvelle plateforme de mode de luxe à connaître absolument

L’été dernier, Zerina Akers, styliste de longue date de Beyoncé et Chloe x Halle, avait lancé "Black Owned Everything", un compte permettant de répertorier une pléiade de créateurs noirs sur Instagram. La page, qui compte aujourd’hui une communauté de plus de 200 000 personnes, devient désormais, en partenariat avec Google Pixel, un e-shop de luxe.