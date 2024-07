Pop Culture

Comment le champagne Moët Impérial est-il devenu le symbole mondial de la fête ?

Plus de 150 ans après son lancement, le champagne "Moët Impérial" demeure l’un des best-sellers de la maison Moët & Chandon. Créé en 1869 en l’honneur de la rencontre 68 ans plus tôt de Napoléon Bonaparte et Jean-Rémy Moët, petit-fils du fondateur de la maison, il a, à jamais marqué l’histoire du champagne, mais aussi de la pop culture. Focus sur son parcours hors du commun, depuis son apparition à aujourd’hui.