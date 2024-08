Le retour au bureau après une période de vacances ou de télétravail prolongé peut parfois être un défi. Pour faire de cette transition un moment d'inspiration et de motivation, rien de tel que de se plonger dans des podcasts qui insufflent l'énergie et l'ambition nécessaires. L’OFFICIEL en a sélectionné 5 à écouter pour préparer son retour au bureau, mais aussi pour cultiver l'esprit "girl boss" et la réussite au féminin.