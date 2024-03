Ariana Grande entame une nouvelle ère avec son dernier album "Eternal Sunshine"

Pop Culture

Ariana Grande dévoile une garde-robe couture pour sa tournée Sweetener

En pleine tournée Sweetener Tour, Ariana Grande dévoile des looks tous plus spectaculaires les uns que les autres, au milieu de décors et de tableaux ultra léchés. Et pour les réaliser, la chanteuse a fait appel aux meilleurs du milieu, notamment Versace. Zoom sur ces tenues 100% couture.