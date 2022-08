Pop Culture

"Barbie" : on sait (enfin) qui va interpréter la célèbre poupée au cinéma

C’est officiel : les studios Warner Bros. et le géant du jouet Mattel ont récemment signé un accord pour adapter la franchise Barbie sur grand écran. Et on connaît le nom de l'actrice qui a été choisie pour incarner le rôle-titre. Un rôle qui devrait lui aller comme un gant.