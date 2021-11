Pourquoi Rihanna n’était pas au Met Gala ?

Ce lundi 6 mai 2019, New York était en ébullition alors que le Met Gala battait son plein dans le myhtique Metropolitan Museum Of Art. Si le tout Hollywood était au rendez-vous, la grande absente de cette édition était Rihanna, dont le look sur le tapis rouge était pourtant très attendu. Voici pourquoi elle n’était pas présente.