Lors de la cérémonie des Oscars 2022, Chris Rock a mis en colère l'acteur Will Smith qui est monté sur scène et a giflé très fort le présentateur. Peu de temps après, pour recevoir la statuette en or du meilleur acteur, Smith remonte sur scène et s'excuse en larmes auprès de l'Académie et de ses collègues, mais pas auprès de l'animateur/comédien.