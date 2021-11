Pop Culture

Britney Spears : un documentaire exclusif va retracer la face cachée de sa carrière

"Framing Britney Spears", un nouveau documentaire produit par le New York Times, sera diffusé le 5 février 2021 sur la chaîne américaine FX et la plateforme de streaming Hulu. Le long-métrage reviendra sur la mise en tutelle sévère de Britney Spears, sa bataille juridique avec son père et le mouvement fédéré sur les réseaux sociaux #FreeBritney. Alors, comment l’icône pop de toute une génération en est-elle arrivé là ?