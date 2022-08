À l’occasion du 75e Festival de Cannes, L’Officiel Riviera a rencontré Olivia Culpo. Cette grande amoureuse du septième art a pris la pose sur l’un des rooftops les plus recherchés : celui du Martinez, avec une vue spectaculaire sur la mer et tout ce qu’il faut de fleurs. Une prise de vue qui convoque l’esprit de cette Riviera française, dont le luxe et la douceur de vivre attirent depuis des décennies les plus grandes stars.