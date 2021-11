Joaillerie

Les capteurs de rêves

Parce qu’ils nous parlent de magie et d’évasion, parce qu’ils traduisent les mystères de l’âme et du cosmos, les amulettes et les talismans précieux sollicitent notre capacité d’émerveillement et notre mémoire affective. Le plus brillant des alliés pour réenchanter le quotidien.