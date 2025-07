Porté par Vialina Lemann, un style plein d’élégance et de rigueur sert de précieux écrin à ces bijoux d’exception en or et diamants. Fraîchement débarquée des tapis rouges de Cannes, la mannequin ouzbèke, âgée de 20 ans, formée en gymnastique rythmique, a étudié à Moscou et commencé à défiler au Kazakhstan, avant d’illuminer les scènes milanaise et parisienne.