On a trouvé les bottes de Lisa lors de sa tournée avec BLACKPINK
La star de BLACKPINK apparaît en bottes Darian de la maison CHARLES & KEITH au cœur de la tournée DEADLINE.
La star de BLACKPINK apparaît en bottes Darian de la maison CHARLES & KEITH au cœur de la tournée DEADLINE.
Tradition oblige, c’est l’heure de la revue des bûches de fin d’année dans L’OFFICIEL Paris. La scénographe Johanna Sonigo a su, pour l’occasion, composer une majestueuse table hivernale. Un écrin pour des pâtisseries dignes d’être considérées comme de la haute joaillerie.