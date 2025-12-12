Voyage

À l’Hotel Amigo, Jean-Paul Knott réinvente la poésie de Noël

L’Hotel Amigo célèbre ses 25 ans aux côtés du créateur belge Jean-Paul Knott avec une installation de Noël placée sous le signe d’un luxe sincère et poétique.

12.12.2025 by Pauline Borgogno
plant tree christmas christmas decorations festival christmas tree pine
Crédits : Courtesy of Hotel Amigo, a Rocco Forte Hotel

