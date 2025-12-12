À l’Hotel Amigo, Jean-Paul Knott réinvente la poésie de Noël
L’Hotel Amigo célèbre ses 25 ans aux côtés du créateur belge Jean-Paul Knott avec une installation de Noël placée sous le signe d’un luxe sincère et poétique.
L’Hotel Amigo célèbre ses 25 ans aux côtés du créateur belge Jean-Paul Knott avec une installation de Noël placée sous le signe d’un luxe sincère et poétique.
Tradition oblige, c’est l’heure de la revue des bûches de fin d’année dans L’OFFICIEL Paris. La scénographe Johanna Sonigo a su, pour l’occasion, composer une majestueuse table hivernale. Un écrin pour des pâtisseries dignes d’être considérées comme de la haute joaillerie.