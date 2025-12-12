Chase Infiniti rejoint la liste des ambassadrices Louis Vuitton
L’actrice américaine devient ambassadrice de la Maison, symbole d’une féminité moderne et intemporelle.
