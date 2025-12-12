3 adresses pour savourer Noël avant l’heure
Trois lieux parisiens invitent à entrer dans la magie des fêtes avec gourmandise, élégance et un brin d’enchantement.
Tradition oblige, c’est l’heure de la revue des bûches de fin d’année dans L’OFFICIEL Paris. La scénographe Johanna Sonigo a su, pour l’occasion, composer une majestueuse table hivernale. Un écrin pour des pâtisseries dignes d’être considérées comme de la haute joaillerie.