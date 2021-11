Quel bijou pour aller dîner à Vendôme ?

Entre jeu de transparence et clair-obscur, célébration et recueillement, subversion visuelle et hommage pictural, scène de genre et oxymore de la préciosité, L'Officiel cerne d'un trait naturaliste l'éclat de la haute joaillerie et de l'horlogerie d'exception à la manière des primitifs flamands.