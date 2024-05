Elsa Jin, créatrice de bijoux contemporains et designer de Haute Joaillerie, a grandi dans une famille d'architectes et en a profité pour étudier la peinture. Sa carrière en joaillerie démarre alors qu'elle confectionne des bijoux pour elle et ses amis. Sa série d'art LIFE se compose de broches ailées représentant chacune une étape de la pandémie.