Les créations joaillières les plus impressionnantes du Met Gala 2026 sur le tapis rouge
Si les tenues sont scrutées de près sur le red carpet du Met Gala, il en est de même pour les parures qui viennent parfaire avec panache chaque silhouette.
Si les tenues sont scrutées de près sur le red carpet du Met Gala, il en est de même pour les parures qui viennent parfaire avec panache chaque silhouette.
La 61e Exposition internationale d'art de Venise confirme son statut d'épicentre des liens entre mode et art contemporain. De Bottega Veneta à Louis Vuitton, en passant par Zegna et Bvlgari, tous les projets incontournables, du luxe au mécénat en passant par les grandes expositions, sont à découvrir sur les rives de la lagune.