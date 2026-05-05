Sabrina Harrison rend hommage au Mexique en Jean Paul Gaultier au Met Gala
Au Met Gala, Sabrina Harrison célèbre l’héritage mexicain et la haute couture dans une apparition saisissante, entre art, technologie et mémoire.
Au Met Gala, Sabrina Harrison célèbre l’héritage mexicain et la haute couture dans une apparition saisissante, entre art, technologie et mémoire.
La 61e Exposition internationale d'art de Venise confirme son statut d'épicentre des liens entre mode et art contemporain. De Bottega Veneta à Louis Vuitton, en passant par Zegna et Bvlgari, tous les projets incontournables, du luxe au mécénat en passant par les grandes expositions, sont à découvrir sur les rives de la lagune.