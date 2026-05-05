Les plus beaux looks du Met Gala 2026 sur le tapis rouge
De Sabrina Carpenter à Beyoncé, en passant par Madonna et Lena Mahfouf, découvrez les plus belles silhouettes du Met Gala 2026.
De Sabrina Carpenter à Beyoncé, en passant par Madonna et Lena Mahfouf, découvrez les plus belles silhouettes du Met Gala 2026.
La 61e Exposition internationale d'art de Venise confirme son statut d'épicentre des liens entre mode et art contemporain. De Bottega Veneta à Louis Vuitton, en passant par Zegna et Bvlgari, tous les projets incontournables, du luxe au mécénat en passant par les grandes expositions, sont à découvrir sur les rives de la lagune.