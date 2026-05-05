Connor Storrie et Hudson Williams assistent à leur premier Met Gala
Connor Storrie et Hudson Williams font une entrée spectaculaire au Met Gala, confirmant leur statut de duo incontournable de la nouvelle génération.
Connor Storrie et Hudson Williams font une entrée spectaculaire au Met Gala, confirmant leur statut de duo incontournable de la nouvelle génération.
La 61e Exposition internationale d'art de Venise confirme son statut d'épicentre des liens entre mode et art contemporain. De Bottega Veneta à Louis Vuitton, en passant par Zegna et Bvlgari, tous les projets incontournables, du luxe au mécénat en passant par les grandes expositions, sont à découvrir sur les rives de la lagune.