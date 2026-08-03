AMI Paris célèbre 15 ans d'amitié et de gratitude
Pour ses quinze ans, AMI Paris célèbre moins un anniversaire qu'un état d'esprit, en rendant hommage à l'amitié qui inspire la maison depuis ses débuts.
Pour ses quinze ans, AMI Paris célèbre moins un anniversaire qu'un état d'esprit, en rendant hommage à l'amitié qui inspire la maison depuis ses débuts.
Présentée lors de la Fashion Week de Paris, la nouvelle collaboration entre Repetto et Yohji Yamamoto revisite l'emblématique ballerine Bolchoï dans un dialogue subtil entre héritage chorégraphique et création contemporaine.