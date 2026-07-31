Les 15 chansons qui vont rythmer votre été
Des tubes pop déjà incontournables aux nouvelles voix à découvrir, voici les quinze chansons qui donnent le ton d'un été 2026 placé sous le signe de la liberté, de la danse et des émotions.
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À l'occasion du centenaire de Marilyn Monroe, Maggie Gyllenhaal signe Flesh Impact, un court métrage présenté à la Mostra de Venise qui imagine le destin de l'icône si elle avait eu la chance de vieillir.