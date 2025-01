Joaillerie Coco Crush : Chanel dévoile de nouvelles pièces Chanel enrichit sa collection Coco Crush avec un nouveau pavage et l'introduction de rubis parmi les diamants.

Amelia GRAY HAMLIN, mannequin, porte une bague, des boucles d'oreilles et des bracelets COCO CRUSH ainsi que des créoles COCO, motif matelassé, en OR BEIGE et or jaune 18 carats, diamants. Mona TOUGAARD, mannequin, porte une bague et des boucles d'oreilles COCO CRUSH, ainsi que des colliers COCO, motif matelassé, en OR BEIGE et or blanc 18 carats, diamants. CHANEL Joaillerie