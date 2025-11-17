Bee Goddess arrive à Paris
C'est au premier étage du Printemps Haussmann que la maison de joaillierie turque a choisi de s'installer, marquant une étape importante dans son développement international.
C'est au premier étage du Printemps Haussmann que la maison de joaillierie turque a choisi de s'installer, marquant une étape importante dans son développement international.
A mille lieues des clichés bling bling de fêtes tapageuses, l'élégant 5 étoiles pétri d'histoire mêle design contemporain et art de vivre Méditerranéen, invitant ses visiteurs à redécouvrir Marbella sous un jour plus authentique.