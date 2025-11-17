Joaillerie

Bee Goddess arrive à Paris

C'est au premier étage du Printemps Haussmann que la maison de joaillierie turque a choisi de s'installer, marquant une étape importante dans son développement international.

17.11.2025 by Karen Rouach
adult female person woman body part finger hand accessories jewelry ring

Tags

bee goddess

Articles associés

Godechot Pauliet

Joaillerie

Chez Godechot Pauliet, l'achat d'un bijou est une expérience

Au cœur du 16e arrondissement de Paris, la Maison Godechot Pauliet incarne depuis plus d’un siècle le raffinement, la tradition et l’innovation dans l’univers de l'horlogerie et de la joaillerie. 

23.09.2025 by Karen Rouach
dressing room indoors room chair furniture home decor rug architecture building living room

Industry Trends

Reformation ouvre sa première boutique parisienne

La marque californienne Reformation fait ses premiers pas en France avec une adresse au cœur du Marais avant une nouvelle ouverture à Passy en 2026.

13.11.2025 by Pauline Borgogno
Campagne anniversaire de Boucheron avec Anja Rubik

Joaillerie

La bague Quatre de Boucheron, une icône de la Place Vendôme

On ne naît pas icône, on le devient. Ainsi pourrait-on résumer l'histoire de la bague Quatre de Boucheron, qui fête ses 20 ans avec une nouvelle campagne et de nouvelles déclinaisons.

29.03.2024 by Karen Rouach

Recommandé pour vous

Caviar Kaspia à l'Hôtel de Crillon

Food

Caviar Kaspia s'invite à l'Hôtel de Crillon

Jusqu'au 15 janvier 2026, le plats mythiques du restaurant de la place de la Madeleine s'affichent à la carte du Jardin d'Hiver de l'Hôtel de Crillon. 

17.11.2025 by Karen Rouach
bestof topix hollywood coat jacket blazer formal wear suit adult male man person fashion

Hommes

Jeremy Strong se distingue en Louis Vuitton aux Governors Awards

À Los Angeles, l’acteur a foulé le tapis rouge dans une silhouette Louis Vuitton façonnée sur mesure, mêlant innovation textile et références iconiques de la maison.

17.11.2025 by Pauline Borgogno
summer hotel resort chair nature outdoors scenery grass tree waterfront

Voyage

Success Story : El Fuerte Marbella, joyau hôtelier Andalou aux accents rétro

A mille lieues des clichés bling bling de fêtes tapageuses, l'élégant 5 étoiles pétri d'histoire mêle design contemporain et art de vivre Méditerranéen, invitant ses visiteurs à redécouvrir Marbella sous un jour plus authentique.

17.11.2025 by L'Officiel Paris
furniture table dining table dining room tabletop cup coffee table desk flower arrangement person

French Riviera

Gérard Darel x Joséphine de La Baume

On ne le démentira jamais : à Londres, la nuit est au moins aussi généreuse que le jour. 

13.11.2025 by JENNY MANNERHEIM
copyright romainricard le berkeley©romainricard2025 dining table furniture table dining room lamp knife candle plate tablecloth tabletop

Food

8 refuges gourmands où se réchauffer cet automne

De brasseries parisiennes en coffee shops inspirés de Séoul, de nouveaux temples du brunch aux adresses iconiques qui se réinventent, voici huit lieux où retrouver chaleur, élégance et réconfort lorsque l’automne enveloppe la capitale.

17.11.2025 by Pauline Borgogno
condo housing city office building urban apartment building high rise person hotel shopping mall

Industry Trends

CASA LOEWE Montaigne : un écrin parisien où l’art dialogue avec la mode

Loewe dévoile sa nouvelle CASA LOEWE sur l’avenue Montaigne, un espace où l’élégance du luxe contemporain rencontre la poésie des arts décoratifs.

17.11.2025 by Pauline Borgogno
massage person patient therapy

Be Well

L'Atelier du Drainage Lymphatique, une nouvelle vision du bien-être

Fondatrice de L’Atelier du Drainage Lymphatique, Tehani Leprieur fait émerger une nouvelle approche intégrative où science, intuition manuelle et diagnostic global se rencontrent pour rétablir l’équilibre du corps.

17.11.2025 by Pauline Borgogno