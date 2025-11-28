Joaillerie

APM Monaco lance son Airstream Tour, un écrin itinérant au cœur des villes

APM Monaco inaugure une tournée européenne inédite, une parenthèse élégante imaginée pour aller à la rencontre de ses clients dans leurs lieux de vie.

28.11.2025 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of APM Monaco

Articles associés

long sleeve sleeve evening dress handrail adult female person woman head face

Joaillerie

Eva Longoria incarne l'élégance printanière d'APM Monaco

La collection Printemps Pastel Dreams d'APM Monaco, portée par Eva Longoria, célèbre la délicatesse des teintes pastel et l'élégance printanière.

24.03.2025 by Pauline Borgogno
adult female person woman coat computer hardware monitor screen ring necklace

Industry Trends

Dixie D’Amelio, nouvelle égérie APM Monaco

En s’associant à Dixie D’Amelio, APM Monaco montre sa capacité à naviguer avec succès entre tradition et modernité, attirant une nouvelle génération tout en renforçant sa position parmi les marques de joaillerie les plus convoitées. La collection Hiver 2024, incarnée par l’énergie et la modernité de Dixie, est une invitation à célébrer les fêtes avec audace et sophistication.

02.12.2024 by Pauline Borgogno
dress evening dress formal wear beachwear adult female person woman necklace rock

Joaillerie

APM Monaco célèbre l’été méditerranéen avec une collection solaire

La Collection Été d’APM Monaco s’inspire du littoral azuréen pour offrir des bijoux lumineux et naturels.

31.07.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

head person face body part jaw adult male man

French Riviera

Routine skincare homme : les meilleurs soins selon chaque préoccupation

Soins visage homme : quel rituel choisir pour un résultat ciblé ?

26.11.2025 by Kamel Boussekaoui
furniture table tabletop dining table chair building dining room indoors room restaurant

Food

Balbosté, un nouveau rituel sensible et "Le Premier Dîner" à Paris

Un dîner qui se transforme en récit. Un voyage à travers les matières, le design et l’imagination. Six chapitres de saveurs et de collaborations créatives. Le Premier Dîner révèle une nouvelle façon de rêver, portée par ce laboratoire d’émotions Made in France.

28.11.2025 by Donato D'Aprile
wood home decor

Industry Trends

ReFilés, la seconde vie des collants selon Calzedonia

Calzedonia lance ReFilés, un projet européen pionnier qui transforme les collants usagés en nouvelles fibres textile de haute qualité grâce à un procédé de recyclage inédit.

28.11.2025 by Pauline Borgogno
furniture indoors interior design chair room walk-in closet dressing room person

Food

Maison Nespresso : un écrin sensoriel où le design réinvente l’art du café

Au cœur du Marais, Nespresso dévoile sa première Maison, un concept store manifeste où design, héritage et création donnent au café une nouvelle dimension sensorielle.

28.11.2025 by Pauline Borgogno
person walking coat jacket adult male man shoe city handbag

Pop Culture

Les Jonas Brothers repartent en quête de Noël dans une comédie pop

Les Jonas Brothers reviennent en fanfare avec Un Noël chez les Jonas Brothers, film musical et familial disponible sur Disney+.

28.11.2025 by Pauline Borgogno
lighting person skating sport

Industry Trends

Sous la verrière du Grand Palais, l’hiver se fait douceur avec Kujten

La plus grande patinoire indoor éphémère au monde revient au Grand Palais dans un univers réinventé par Kujten.

28.11.2025 by Pauline Borgogno
pants person standing lady adult male man shoe handbag coat

Hommes

Jonathan Anderson sculpte l’allure Ivy League pour la collection Dior Homme Pre-Fall 2026

Dans un jeu d’échos entre faste aristocratique et désinvolture Ivy League, Jonathan Anderson compose pour Dior un nouveau chapitre de son alphabet stylistique.

28.11.2025 by Pauline Borgogno
