Billie Eilish se livre sans filtre dans le nouveau Jalouse Mag

Alors qu'elle vient à peine de dévoiler son nouvel album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, la Goth Pop Queen Billie Eilish s'offre aussi la une du Jalouse Mag d'avril. Retour sur le lieu du shoot, où l'artiste précoce et prometteuse nous a parlé style et confort, le tout sans langue de bois.