#BFF : Naomi Watanabe et Tommy Dorfman

Considéré comme le premier it-bag de sa génération, le Baguette de Fendi fait toujours des émule. Vingt-trois ans plus tard, il compte toujours plus de nouveaux modèles ainsi que de nouveaux ambassadeurs, tels l’actrice japonaise Naomi Watanabe et l’acteur américain Tommy Dorfman.