Plat emblématique et populaire de la Corée, le bibimbap s'exporte aujourd'hui en Occident. Cette recette authentique et intransigeante se découvre sous un nouveau jour avec le Chef Sukwon Yong, à la tête du restaurant Perception. Mariant sa tradition coréenne et la gastronomie parisienne, le Chef interprète ce must, et nous confie sa recette personnelle — idéale pour se réchauffer quand les températures baissent.