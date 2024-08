Il y a des voyages qui marquent, des traversées qui laissent une empreinte indélébile dans le cœur des voyageurs. Embarquer à bord d’Explora 1, pour une croisière d'Athènes à Dubrovnik, en passant par les îles de Paros et de Kefalonia, c'est s'offrir une parenthèse enchantée, un voyage à travers l'histoire, la culture et les paysages les plus saisissants de la Méditerranée. L’OFFICIEL vous invite à bord de ce navire d’exception, dernier fleuron de la flotte d'Explora Journeys où chaque escale devient une révélation, et chaque moment à bord, une célébration du raffinement et du luxe absolu.