Silhouette révèle la poésie du titane au cœur de Bilbao
À Bilbao, Silhouette célèbre le titane dans une expérience immersive mêlant architecture, design et innovation.
À Bilbao, Silhouette célèbre le titane dans une expérience immersive mêlant architecture, design et innovation.
À Bellagio, promontoire enchanteur où se rencontrent les bras du Lac de Côme, le temps semble s’étirer avec grâce. C’est ici que s’élève le majestueux Grand Hotel Villa Serbelloni, silhouette iconique dont les façades Belle Époque dominent les eaux miroitantes.