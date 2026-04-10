Jil Sander dévoile Hood, le mocassin essentiel revisité par Simone Bellotti
Avec Hood, Simone Bellotti réinvente le mocassin classique en une silhouette épurée, à la fois familière et résolument contemporaine.
Avec Hood, Simone Bellotti réinvente le mocassin classique en une silhouette épurée, à la fois familière et résolument contemporaine.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.