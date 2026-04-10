Industry Trends

Jil Sander dévoile Hood, le mocassin essentiel revisité par Simone Bellotti

Avec Hood, Simone Bellotti réinvente le mocassin classique en une silhouette épurée, à la fois familière et résolument contemporaine.

10.04.2026 by Pauline Borgogno
glove blazer coat jacket adult female person woman formal wear suit
Crédits : Courtesy of Jil Sander

Tags

industry-trendsjil-sandermocassinsSimone Bellotti

Articles associés

clothing footwear shoe sneaker person body part thigh

Industry Trends

Balenciaga dévoile les sneakers Radar et Triple S.2, nouvelles lignes de force

Entre innovation esthétique et rigueur du quotidien, Balenciaga célèbre la discipline comme moteur de création et d’accomplissement.

08.04.2026 by Pauline Borgogno
pants back person shoe high heel jeans adult male man woman

Industry Trends

Alaïa sublime le denim avec une sensualité sculpturale

Avec sa première ligne denim, Alaïa insuffle au jean une sensualité maîtrisée, portée par six silhouettes sculpturales pensées comme une seconde peau.

09.04.2026 by Pauline Borgogno
clothing footwear shoe sneaker person

Industry Trends

Versace rencontre Onitsuka Tiger avec la sneaker Tai-Chi Sakura

Une collaboration inédite entre Onitsuka Tiger et Versace célèbre la dualité du corps et de l’esprit à travers une sneaker iconique réinventée.

02.04.2026 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

arch architecture indoors interior design altar building church prayer monastery

L'Officiel Art

Une joyeuse dissonance signée India Mahdavi au Grand Palais

Pour sa première participation à Art Paris, India Mahdavi Editions orchestre au Grand Palais une mise en scène solaire où formes, couleurs et créatures dialoguent avec une intensité jubilatoire.

10.04.2026 by Pauline Borgogno
photography face head person portrait bottle perfume adult male man

French Riviera

Quels parfums masculins définissent le vestiaire olfactif de 2026 ?

En 2026, la parfumerie masculine change de ton.  Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance. Des signatures iconiques aux maisons de niche, chaque création laisse une empreinte et affirme une allure.

01.04.2026 by Kamel Boussekaoui
accessories earring jewelry necklace gemstone

Joaillerie

Collector Square : une vente inédite dédiée à Van Cleef & Arpels

Démarrée hier, cette vente rassemble plus de 120 pièces de la maison de joaillerie, dont une sélection de modèles rares et introuvables aujourd’hui. 

10.04.2026 by Karen Rouach
accessories pendant jewelry necklace adult female person woman knitwear sweater

Joaillerie

Pour le Printemps-Été 2026, Jade Trau compose des bijoux porteurs de sens

Avec cette collection, la créatrice dévoile de nouvelles pièces où les symboles iconiques se réinventent en bijoux délicats, porteurs d’intention.

10.04.2026 by Pauline Borgogno
beachwear clothing person skin tattoo

Industry Trends

Zara Larsson insuffle à Desigual une énergie solaire et libérée

Avec LIFE’S A BEACH, Zara Larsson et Desigual célèbrent un été permanent, où la mode devient une énergie à vivre.

10.04.2026 by Pauline Borgogno
accessories bag handbag coat purse adult female person woman jacket

Shopping

Orion, le sac intemporel d’Adolfo Domínguez qui se patine avec le temps

Avec Orion, Adolfo Domínguez célèbre un luxe durable où le cuir, vivant et responsable, se bonifie au fil du temps.

10.04.2026 by Pauline Borgogno
black hair hair person head face photography portrait adult female woman

Beauté

Des lèvres repulpées sans injections, c'est possible avec cette innovation Kōsmopellis

Cette innovation dermocosmétique de pointe repulpe, hydrate et lisse les lèvres dès la première application, sans recours aux injections.

10.04.2026 by Pauline Borgogno
glove blazer coat jacket adult female person woman formal wear suit

Industry Trends

Jil Sander dévoile Hood, le mocassin essentiel revisité par Simone Bellotti

Avec Hood, Simone Bellotti réinvente le mocassin classique en une silhouette épurée, à la fois familière et résolument contemporaine.

10.04.2026 by Pauline Borgogno