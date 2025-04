Lors de son apparition remarquée au restaurant La Côte Basque à New York, Jackie Kennedy Onassis a captivé les regards dans une robe rouge audacieuse, devenue un symbole intemporel. Alors que le boho-chic connaît un renouveau à travers des collections de maisons comme Valentino et Chloé, cet ensemble légendaire de 1970 rappelle pourquoi Jackie reste une véritable icône de style.