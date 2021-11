Où s'habiller quand on est un "nowner" ?

Symptôme s'il en est du "take over" de la génération Y sur le milieu de la mode, la location de vêtements prend du galon, et avec elle l'idée d'expérimenter plutôt que de posséder. Une manière de consommer frénétique mais durable, puisqu'elle endigue la surproduction. Zoom sur quatre modèles du genre.