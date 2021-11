Comment Typology compte redonner du sens à l’univers cosmétique

Il se nomme Ning Li et il a plus d’un tour dans son sac. Ce jeune entrepreneur, au parcours hors norme, n’a pas froid aux yeux et n’hésite jamais à se lancer dans d’audacieux projets dès lors qu’une raison lui tient à coeur. L'Officiel l'a rencontré.