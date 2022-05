Femmes

Noémie Lenoir : "La plus belle femme du monde ? Rihanna"

Actrice, mannequin et maman — à 37 ans, Noémie Lenoir sait être tout cela à la fois, passant d’un rôle à l’autre avec une facilité et une aisance déconcertantes. C’est fraîche comme la rosée et gaie comme un pinson qu’elle se présente à notre shooting en ce petit matin londonien. Ce qui fait battre son cœur et, à l’inverse, ce dont elle se passe volontiers, la ravissante Française nous le confie en exclusivité.