Ludovic de Saint Sernin signe un vestiaire balnéaire sensuel
Ludovic de Saint Sernin dévoile sa campagne swimwear printemps-été 2026, célébrant la liberté, la sensualité et une vision du corps affranchie des genres.
Ludovic de Saint Sernin dévoile sa campagne swimwear printemps-été 2026, célébrant la liberté, la sensualité et une vision du corps affranchie des genres.
Avec sa première collection pour Balenciaga, Pierpaolo Piccioli propose une réflexion poétique sur le corps, la liberté et la légèreté, à travers un vestiaire "unsized" qui réinvente les fondements de la maison.
Avec Summer Atelier, sa toute première collection estivale, ALO transpose son univers de luxe décontracté sur les rivages méditerranéens à travers un vestiaire raffiné pensé pour accompagner chaque instant des vacances.
Chez Maison Valentino, les lunettes de soleil empruntent leur vocabulaire formel aux sacs emblématiques Valentino Garavani: détails signature, VLogo – jusque dans sa déclinaison cut out –, clous et strass ponctuent les branches comme autant d’éléments d’ornement. À l’inverse, les modèles optiques explorent une écriture plus architecturée, portée par des géométries affirmées et des lignes sculpturales.
Partenaire officiel de Wimbledon depuis plus de vingt ans, Ralph Lauren célèbre en cette année encore l’alliance unique du sport, du style et de l’héritage britannique à travers de nouvelles collections et expériences immersives.