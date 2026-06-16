Industry Trends

Ludovic de Saint Sernin signe un vestiaire balnéaire sensuel

Ludovic de Saint Sernin dévoile sa campagne swimwear printemps-été 2026, célébrant la liberté, la sensualité et une vision du corps affranchie des genres.

16.06.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Courtesy of Ludovic de Saint Sernin

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Industry Trends

Monte-Carlo, théâtre de la nouvelle campagne estivale de Gucci

Dans le décor mythique de Monte-Carlo, Gucci dévoile le premier chapitre de sa campagne estivale, une célébration du voyage, de l’élégance et de l’art de vivre méditerranéen.

11.06.2026 by Pauline Borgogno
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Industry Trends

Avec sa collection Printemps 27, Balenciaga fait tomber les frontières du vestiaire

Avec sa première collection pour Balenciaga, Pierpaolo Piccioli propose une réflexion poétique sur le corps, la liberté et la légèreté, à travers un vestiaire "unsized" qui réinvente les fondements de la maison.

15.06.2026 by Pauline Borgogno
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Industry Trends

ALO signe sa première collection estivale inspirée du Sud de la France

Avec Summer Atelier, sa toute première collection estivale, ALO transpose son univers de luxe décontracté sur les rivages méditerranéens à travers un vestiaire raffiné pensé pour accompagner chaque instant des vacances.

10.06.2026 by Pauline Borgogno

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7 escales stylées à Ibiza

Version luxe ou cool absolu, notre carnet de route 2026 des meilleures adresses pour succomber aux charmes d’Ibiza.

17.06.2026 by Sandra Serpero
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Food

Le Petit Celestin passe ses vacances à Saint-Tropez

Comme vous, le Chef Jaïs pose ses valises à Saint Tropez, et plus précisément sur le rooftop du Kube, propriété du groupe Machefert, avec son Petit Celestin tout de rouge vêtu. 

16.06.2026 by Karen Rouach
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Voyage

À Ramatuelle, Kujten rhabille la plage Cybèle

Chaque été, les plages de Ramatuelle deviennent le théâtre de rencontres inattendues avec des maisons de mode. Cette saison, la plage Cybèle accueille Kujten et son désormais célèbre motif bandana. 

17.06.2026 by Karen Rouach
Robe en popeline, lunettes de soleil ovales sans monture et avec VLogo en version ajourée, VALENTINO. Boucles d’oreilles Pas Plus en métal, résine et cristaux Swarovski, VALENTINO GARAVANI.

Femmes

"Look Sharp!" l'univers Valentino Eyewear entre VLogo, géométries et silhouettes edgy

Chez Maison Valentino, les lunettes de soleil empruntent leur vocabulaire formel aux sacs emblématiques Valentino Garavani: détails signature, VLogo – jusque dans sa déclinaison cut out –, clous et strass ponctuent les branches comme autant d’éléments d’ornement. À l’inverse, les modèles optiques explorent une écriture plus architecturée, portée par des géométries affirmées et des lignes sculpturales.

17.06.2026 by L'Officiel Paris
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Fashion Week

Max Mara célèbre ses 75 ans avec une collection Resort 2027 à Shanghai

À l’occasion de son 75e anniversaire, Max Mara dévoile à Shanghai une collection Resort 2027 qui réinterprète ses codes fondateurs tout en affirmant une vision résolument contemporaine de la féminité.

17.06.2026 by Pauline Borgogno
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Industry Trends

Ralph Lauren retrouve Wimbledon et confirme un partenariat historique

Partenaire officiel de Wimbledon depuis plus de vingt ans, Ralph Lauren célèbre en cette année encore l’alliance unique du sport, du style et de l’héritage britannique à travers de nouvelles collections et expériences immersives.

17.06.2026 by Pauline Borgogno
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Fashion Week

Chez Zimmermann, l'art de la dualité entre audace sportive et glamour souverain

Inspirée de la victoire historique d’Australia II à l’America’s Cup de 1983, la collection Croisière 2027 de Zimmermann conjugue esprit d’aventure, élégance et fascination pour les contrastes.

17.06.2026 by Pauline Borgogno
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Joaillerie

Mellerio dévoile une installation artistique spectaculaire par Jean-Charles de Castelbajac

Sur la façade historique de la rue de la Paix, Jean-Charles de Castelbajac signe pour Mellerio une œuvre monumentale où patrimoine, couleur et féminité dialoguent à travers les siècles.

17.06.2026 by Pauline Borgogno