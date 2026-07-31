McQueen signe une campagne cinématographique aux accents noirs
Entre cinéma, sensualité et rigueur sartoriale, McQueen dévoile une campagne automne-hiver 2026 où la beauté naît de la confrontation entre l'apparence et l'intime.
Entre cinéma, sensualité et rigueur sartoriale, McQueen dévoile une campagne automne-hiver 2026 où la beauté naît de la confrontation entre l'apparence et l'intime.
Présentée lors de la Fashion Week de Paris, la nouvelle collaboration entre Repetto et Yohji Yamamoto revisite l'emblématique ballerine Bolchoï dans un dialogue subtil entre héritage chorégraphique et création contemporaine.