Loro Piana explore l'âme artistique de Houston pour l'hiver 2026-27
Loro Piana inscrit sa campagne Automne-Hiver 2026-2027 dans un dialogue subtil entre création, architecture et patrimoine artistique.
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À l'occasion des finales de Wimbledon 2026, FRAME dévoile une nouvelle capsule tennis qui célèbre l'esthétique intemporelle de la discipline à travers un vestiaire pensé aussi bien pour le court que pour les tribunes.
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Homme de l’ombre à l’approche multidisciplinaire revendiquée, le talentueux producteur volontairement en retrait des projecteurs ces dernières années trace sa route singulière, et fait dialoguer depuis plus de vingt ans la pop, le rap, l'électro, la mode et les identités musicales qu’il imagine pour de grandes maisons.