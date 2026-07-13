Jérémy Chatelain, l’inclassable à la croisée des sphères de la pop culture

Homme de l’ombre à l’approche multidisciplinaire revendiquée, le talentueux producteur volontairement en retrait des projecteurs ces dernières années trace sa route singulière, et fait dialoguer depuis plus de vingt ans la pop, le rap, l'électro, la mode et les identités musicales qu’il imagine pour de grandes maisons.