Burberry prend ses quartiers d'été sur la Riviera athénienne
Burberry investit le One&Only Aesthesis, sur la Riviera athénienne, pour une parenthèse estivale où l'élégance britannique rencontre la douceur de vivre égéenne.
Burberry investit le One&Only Aesthesis, sur la Riviera athénienne, pour une parenthèse estivale où l'élégance britannique rencontre la douceur de vivre égéenne.
Pour sa première collection Pre-Spring chez Jean Paul Gaultier, Duran Lantink puise dans les archives de la maison pour composer un vestiaire évolutif où mémoire, illusion et modernité dialoguent avec naturel.
Et si le plus beau glow n'était pas celui que l'on crée artificiellement, mais celui que l'on révèle ? C'est toute la promesse du nouveau soin anti-âge imaginé par Susanne Kaufmann et Oh My Cream : un protocole exclusif de 60 minutes qui mise moins sur un effet immédiat que sur une peau durablement plus forte, plus dense et intensément hydratée.