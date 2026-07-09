Industry Trends

L'Atelier des Papillons, la haute couture selon Roger Vivier

Roger Vivier célèbre l’artisanat d’exception avec L’Atelier des Papillons, une collection Pièce Unique Automne-Hiver 2026-27 où l'héritage de la Maison prend un nouvel envol.

09.07.2026 by Pauline Borgogno
clothing footwear shoe high heel sandal purple flower plant rose
Crédits : Courtesy of Roger Vivier

Tags

industry-trendschaussuresroger-vivier

Articles associés

car transportation vehicle clothing hat person machine wheel grass plant

Industry Trends

Louis Vuitton fait renaître son Classic Run et célèbre l'Art du Voyage

Du 1er au 4 septembre 2026, Louis Vuitton renoue avec son mythique Classic Run, un parcours d'exception où automobiles de collection, patrimoine italien et savoir-faire se rejoignent dans une célébration de l'Art du Voyage.

06.07.2026 by Pauline Borgogno
lighting electronics screen computer hardware hardware monitor art

Industry Trends

Style Not Com transforme son cinquième anniversaire en laboratoire créatif

Pour son cinquième anniversaire, Style Not Com investit Paris du 6 au 10 juillet avec une exposition immersive qui célèbre son histoire tout en soutenant la nouvelle génération de créateurs.

06.07.2026 by Pauline Borgogno
formal wear suit pants blouse photography person adult male man high heel

Industry Trends

Avec "Le Vestiaire 1", Duran Lantink réinvente l'héritage Jean Paul Gaultier

Pour sa première collection Pre-Spring chez Jean Paul Gaultier, Duran Lantink puise dans les archives de la maison pour composer un vestiaire évolutif où mémoire, illusion et modernité dialoguent avec naturel.

02.07.2026 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

blazer coat jacket formal wear suit adult male man person necklace

Industry Trends

Harry Lambert : "Je voulais simplement créer des bijoux qui donnent le sourire"

Avec Pandora Wonders, Pandora inaugure une nouvelle plateforme créative consacrée aux matières et invite le styliste britannique Harry Lambert à transformer les perles d'eau douce en une collection de charms aussi poétique que fantaisiste.

09.07.2026 by Pauline Borgogno
film horizontal paris accessories jewelry necklace person head face adult bride female woman

Femmes

Louis Vuitton habille Zendaya et Anne Hathaway pour la première de "The Odyssey"

Pour la première parisienne de The Odyssey, Zendaya et Anne Hathaway ont fait sensation dans deux créations sur mesure signées Louis Vuitton, chacune exprimant une vision singulière de l'élégance contemporaine.

09.07.2026 by Pauline Borgogno
clothing footwear shoe high heel sandal purple flower plant rose

Industry Trends

L'Atelier des Papillons, la haute couture selon Roger Vivier

Roger Vivier célèbre l’artisanat d’exception avec L’Atelier des Papillons, une collection Pièce Unique Automne-Hiver 2026-27 où l'héritage de la Maison prend un nouvel envol.

09.07.2026 by Pauline Borgogno
home decor lamp art painting couch furniture indoors living room room cushion

Industry Trends

Antik Batik x Biffi : la capsule exclusive de l'été

Dans les années 1990, Antik Batik était la marque bohème chic la plus prisée des it girls parisiennes. Sa boutique de la rue de Turenne était un véritable lieu de pèlerinage pour celles qui recherchaient des blouses, des jupes, des caftans et des paréos intemporels, comme une incarnation de l'esprit du voyage. Fidèle à son ADN, la marque est aujourd'hui arrivée en Italie chez Biffi avec une capsule exclusive. Et elle mérite plus que jamais d'être (re)découverte à Paris, dans sa boutique de la rue des Minimes.

09.07.2026 by Fabia Di Drusco
paris jewelry necklace hair person adult bride female wedding woman wedding gown

Joaillerie

Zendaya fait sensation à Paris dans les créations de haute joaillerie Messika

La comédienne et icône de style Zendaya a captivé tous les regards à la première parisienne de The Odyssey, sublimée par les créations de haute joaillerie de Messika.

09.07.2026 by Pauline Borgogno
fashion dress formal wear gown adult male man person bride woman

Fashion Week

Chez Manish Malhotra, une célébration de la figure maternelle

Pour ses débuts à la Semaine de la Haute Couture de Paris, Manish Malhotra signe avec MAA une collection profondément personnelle, où la maternité devient le fil conducteur d’une réflexion sur la création, la transmission et l’identité.

09.07.2026 by Pauline Borgogno
adult female person woman dancing leisure activities footwear high heel shoe fashion

Fashion Week

Chez Jean Paul Gaultier, Duran Lantink réinvente la silhouette en trois dimensions

Duran Lantink inaugure son chapitre chez Jean Paul Gaultier avec une collection de haute couture où innovation technologique, mémoire historique et expérimentation sculpturale redéfinissent les contours de la silhouette.

09.07.2026 by Pauline Borgogno
accessories jewelry bracelet gemstone

Joaillerie

Freccia High Jewellery : la géométrie en mouvement selon Vhernier

Le joaillier milanais poursuit son exploration d'une esthétique sculpturale avec une nouvelle interprétation de la collection Freccia lancée en 2014. 

09.07.2026 by Karen Rouach