L'Atelier des Papillons, la haute couture selon Roger Vivier
Roger Vivier célèbre l’artisanat d’exception avec L’Atelier des Papillons, une collection Pièce Unique Automne-Hiver 2026-27 où l'héritage de la Maison prend un nouvel envol.
Roger Vivier célèbre l’artisanat d’exception avec L’Atelier des Papillons, une collection Pièce Unique Automne-Hiver 2026-27 où l'héritage de la Maison prend un nouvel envol.
Du 1er au 4 septembre 2026, Louis Vuitton renoue avec son mythique Classic Run, un parcours d'exception où automobiles de collection, patrimoine italien et savoir-faire se rejoignent dans une célébration de l'Art du Voyage.
Pour sa première collection Pre-Spring chez Jean Paul Gaultier, Duran Lantink puise dans les archives de la maison pour composer un vestiaire évolutif où mémoire, illusion et modernité dialoguent avec naturel.
Avec Pandora Wonders, Pandora inaugure une nouvelle plateforme créative consacrée aux matières et invite le styliste britannique Harry Lambert à transformer les perles d'eau douce en une collection de charms aussi poétique que fantaisiste.
Dans les années 1990, Antik Batik était la marque bohème chic la plus prisée des it girls parisiennes. Sa boutique de la rue de Turenne était un véritable lieu de pèlerinage pour celles qui recherchaient des blouses, des jupes, des caftans et des paréos intemporels, comme une incarnation de l'esprit du voyage. Fidèle à son ADN, la marque est aujourd'hui arrivée en Italie chez Biffi avec une capsule exclusive. Et elle mérite plus que jamais d'être (re)découverte à Paris, dans sa boutique de la rue des Minimes.
Pour ses débuts à la Semaine de la Haute Couture de Paris, Manish Malhotra signe avec MAA une collection profondément personnelle, où la maternité devient le fil conducteur d’une réflexion sur la création, la transmission et l’identité.
Duran Lantink inaugure son chapitre chez Jean Paul Gaultier avec une collection de haute couture où innovation technologique, mémoire historique et expérimentation sculpturale redéfinissent les contours de la silhouette.