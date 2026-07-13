Balenciaga offre un premier destin couture à son iconique City Bag
Pierpaolo Piccioli signe une entrée remarquée chez Balenciaga en faisant du mythique City Bag une spectaculaire création de haute couture.
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À l'occasion des finales de Wimbledon 2026, FRAME dévoile une nouvelle capsule tennis qui célèbre l'esthétique intemporelle de la discipline à travers un vestiaire pensé aussi bien pour le court que pour les tribunes.
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Homme de l’ombre à l’approche multidisciplinaire revendiquée, le talentueux producteur volontairement en retrait des projecteurs ces dernières années trace sa route singulière, et fait dialoguer depuis plus de vingt ans la pop, le rap, l'électro, la mode et les identités musicales qu’il imagine pour de grandes maisons.