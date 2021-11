L'utopie est enfin à la mode

Certains experts s’accordent à dire de cette petite entreprise qu’elle pourrait révolutionner l’industrie de la mode et ouvrir de grandes perspectives, comme ce fut le cas au début du e-commerce. Et si le concept de mode digitale de The Fabricant relève pour certains d’une utopie fantaisiste, il n’en reste pas moins que son histoire vaut le détour.